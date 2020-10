Eudoxie Yao et Grand P : la bimbo aurait déjà marre des grandes apparitions publiques

Révélée au grand public dans en 2012 , zota est l’une des chorégraphes incontournables de sa génération. C’est d’ailleurs elle qui dominait le trios de danse qui faisait grand le nom de l’artiste ivoirien Serge Beynaud.

Par opposition à ses deux ex collègues que sont Sandia Chouchou et Annick Choco qui outre la danse ont embrassées la musique, la belle zota est et demeure danseuse très sollicitée d’ailleurs.

Elle fait d’ailleurs partie des personnalités du Couper décaler les plus suivies sur les réseaux sociaux avec plus d’ 1, 8 millions d’abonnés sur son compte Instagram…

Malgré son succès, elle est restée loyale à son maître, Serge Beynaud. Aussi, elle entretient de très bonnes relations avec ses aînés. En effet, le mercredi dernier, la talentueuse danseuse s’est rendue chez un des devanciers du mouvement, Molaré, qui n’a pas pu s’empêcher de poster une photo de leur rencontre sur sa page Facebook.

C’est alors qu’on remarque un changement morphologique réjouissant chez cette dernière. Son ventre tout arrondi pointait dans sa magnifique robe. Les internautes, eux aussi l’ont remarqué. C’est ce que justifie ce commentaire d’une internaute : «Elle est en enceinte, on dirait. Son ventre est sorti»

La chanteuse porte désormais un bout de chou en elle. Quand à l’auteur, nous y reviendrons très prochainement.