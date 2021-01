Eudoxie Yao et Grand P en plein studio d’enregistrement (photo)

Le rappeur béninois Blaaz en mauvais état de santé est pris en charge dans une clinique de Cotonou. Selon Dah Adagboto, un proche et directeur artistique du label du rappeur, Blaaz est pris en charge par le ministre des Sports Oswald Homeky.

«Quand on aura besoin d’argent pour Blaaz on vous le fera savoir par les canaux officiels. Je suis une des personnes plus proches de lui à l’heure actuelle, aussi une des personnes que les rares membres de sa famille ici à Cotonou et à Paris connaissent», a-t-il posté sur Facebook fustigeant des manœuvres à des fins inavouées.

«Oswald Homeky s’occupe de Blaaz , il est dans une clinique et s’il me dit qu’il est épuisé et a besoin d’aide, je vous le ferai savoir. Merci» a-t-il ajouté. Selon Banouto, ce proche et directeur artistique d’un label du rappeur apprend que la santé de l’artiste s’améliore même s’il reste encore dans «un état critique». Plus tôt dans la matinée de vendredi 08 janvier, l’ancien député Guy Mitokpè a appelé l’Etat béninois à voler au secours de l’artiste.

«J’ai appris que Blaaz est malade. L’objectif de cette publication n’est pas d’appeler à une cotisation populaire mais de demander aux différents Ministres en charge des questions de la jeunesse, de la culture de lui venir en aide. Je crois qu’à une époque donnée il a été un vrai porte-étendard pour notre pays… L’État doit agir…», a-t-il appelé.