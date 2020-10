Eudoxie refuse une opportunité avec Grand P et se justifie

Carmen Sama a fait craquer sa communauté avec sa story Instagram. La star s’affiche plus sexy que jamais sur les réseaux sociaux avec son nouveau look.

Ce n’est un secret pour personne : Carmen Sama adore titiller ses fans en partageant des clichés torrides. Chaque jour, la jolie blonde publie alors une photo coquine tirée de ses shootings. Et ses fans adorent !

Sur son compte Instagram ce samedi 17 octobre, la veuve de DJ Arafat a dévoile une photo utra sexy d’elle ! Et ses fans ont vraiment adorés.

La jeune femme continue d’en mettre plein la vue à ses fans ! La it girl vient de dévoiler sa poitrine dans un nouveau look utra sexy ! On vous laisse découvrir…