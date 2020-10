États-Unis : Kamala Harris et Mike Pence, des présidentiables courtois

Loin du débat chaotique offert par Trump et Biden, les colistiers à la maison blanche ont offert un spectacle courtois et discipliné.

Coronavirus oblige. C’est séparés par des parois en plexiglas que le vice-président républicain Mike Pence et la sénatrice démocrate de Californie Kamala Harris, ont donc débattu mercredi soir à Salt Lake City.



Les deux candidats ont cependant offert un débat plus policé que celui, chaotique, qui a opposé Donald Trump et Joe Biden mardi dernier. Kamala Harris, procureure de carrière, est réputée pour sa répartie et ses piques incisives. Si elle a par moments refusé de se laisser couper la parole, le ton n’est jamais monté trop haut.



«Les Américains ont été témoins de ce qui est le plus gros échec de toute administration présidentielle dans l’histoire de notre pays», a lancé la sénatrice démocrate de 55 ans, qui serait la première femme à devenir vice-présidente des États-Unis en cas de victoire de Joe Biden le 3 novembre.



«Le président Donald Trump a fait ce qu’aucun autre président américain n’a jamais fait», a répondu Mike Pence, 61 ans, en mettant en avant notamment la décision de fermer les frontières avec la Chine.



Le pondéré Mike Pence, a été fidèle à sa réputation d’ordinaire calme est discret. Le climat des discussions leur a permis d’aller au fond des dossiers, des sujets qui touchent le quotidien des américains.



L’unique débat entre colistiers a pris une importance encore plus particulière depuis que Donald Trump a été hospitalisé pendant trois jours ce week-end après avoir contracté la COVID-19.

Et Joe Biden, en rassembleur d’une Amérique divisée, a encore creusé son avance dans les sondages.

En somme, un débat qui a tenu toutes ses promesses avec Mike Pence qui a peiné sur certains sujets.