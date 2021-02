États-Unis : Joe Biden signe et ouvre les frontières américaines aux Africains

Sans parrainage, l’Agrégé Joël Aïvo a déposé sa candidature hier à la CENA avec son colistier Moïse Kerekou. Mais avant ce processus, les deux hommes ont d’abord imploré la bonté de l’Éternel.

Tous candidats du Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD), Joël Aïvo et Moïse Kerekou avec quelques membres du front ont fait le déplacement hier soir dans les colonnes de la CENA.

Ils ont bien été accueillis par l’équipe dirigeante qui les a conduit dans les différentes étapes de l’enregistrement de leurs candidatures. Sans parrainage, les deux hommes ont annoncé qu’ils sont prêts pour la bataille qui sera très épicée.

Mais avant leur départ sur la CENA, ils se sont d’abord livrés à une séance de prière au cours de laquelle ils ont remis leur projet et le pays entre les mains de l’Éternel.

«Jeudi 4 février 2021, nous avons confié notre projet et notre pays à l’Éternel. C’est à l’occasion d’une séance de prière avant de prendre la route pour la Commission Électorale Nationale et Autonome (CENA). Merci à toutes et à tous, pour votre prière et votre dévouement à la cause de notre pays», a écrit le potentiel candidat aux élections présidentielles d’Avril 2021 sur sa page Facebook.

Reste à savoir si son dossier sera validé par la CENA, car le gros problème de parrainage y demeure toujours. Et sans cela, il n’y aura certainement pas de feu vert. Attendons la suite…