États-Unis : Donald Trump affirme que la pandémie de Covid-19 finira, même sans vaccin

«Président Ouattara, Kassêtaba», Toikeusse Mabri, donne la raison de son divorce d’avec le président Alassane Ouattara dont il fut ministre.

Il y a cinq ans, dans une toute autre ambiance, je vous ai devancé puis accueilli à Man, capitale du Tonkpi et du District des Montagnes, et ce jour là, capitale des dix Régions du Grand Ouest plus deux.

En effet, nous avons réuni les chefs, les élus et les cadres des dix Régions du Grand Ouest à qui se sont joints ceux du Bafing et de Kounahiri, Bere, pour vous apporter la bénédiction. Le meeting du Stade Léon Robert étant impossible à tenir, à peine on a pu trouver un espace afin que de la voiture vous saluer les populations.

L’essentiel étant fait avec les Chefs et les Élus qui représentaient les 10 millions d’habitants du Grand Ouest, zone de production du cacao, du café, de l’huile de palme, du caoutchouc, du riz, du manioc et même de la noix de cajou, pôle minier et touristique, 2eme poumon de notre économie avec le port de San Pedro, reserve de biosphère avec la Forêt de Taï et bien d’autres espaces classés.

Et c’est pour quoi ils souhaitent un retour d’ascenseur de la part de l’État.Le Grand Ouest des hommes et des femmes de cœur, Krou et Mandé qui partagent leur espace avec leurs frères et soeurs Akan, Sénoufo, Ghur et ceux venus de la sous région.

Merci, M. le Président, d’annoncer à Man que vous allez créer, hors conseil des ministres, la Région du Nimba par la scission du Tonkpi.Merci, M. le Président, d’annoncer à l’occasion de cette visite de campagne, que logouale, Mahapleu, Bin-Houye et Gbonne deviennent chef lieu de Département. Merci d’annoncer les mesures visant à renforcer la sécurité de ces vaillantes populations de Gandie, Digouale, Kabakouma et autres victimes de leur hospitalité.

Merci de dire votre grande ambition pour le décollage de cette vaste zone du Mont Nimba dont le potentiel minier suffit à lui seul pour faire le bonheur de ses habitants.Merci d’indiquer la part concrète du Tonkpi, base du Tourisme à Visage Humain, dans Sublime Côte d’Ivoire.

Oh, Mr le Président, je pourrais vous en dire encore davantage. Mais vous devez faire campagne pour la Côte d’Ivoire du chaos et du recul démocratique. Et, vous le savez, c’est la raison de notre divorce. Je me suis soustrait d’un combat qui s’inspire du faux et déconstruit la Nation ivoirienne.

Les populations de Man, du Tonkpi et du Grand Ouest le savent très bien et s’y accordent avec leur fils que je suis.

Nos résidences sont voisines à Man, même si je sais que vos obligés menacent la mienne, et je voudrais au nom de nos Chefs, les vrais pas ceux tourmentés par leur forfait et désormais illégitimes, et en mon nom vous souhaiter un bon séjour sous la Dent de Man. Que Dieu nous aide et sauve la Côte d’Ivoire.