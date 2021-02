Espagne : saisie de 4 millions de masques médicaux frauduleux

L’attaquant suédois passe un brillant séjour pour l’AC Milan en Serie A après avoir fêté ses 39 ans. Mais malgré cela, son niveau est toujours incroyablement élevé.

Zlatan Ibrahimovic a toujours été considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde au cours des 15 dernières années. Dans un peu plus de huit mois, il aura 40 ans, mais il joue toujours au plus haut niveau.

Il est actif à l’AC Milan en Serie A italienne et continue de montrer sa force, sa capacité dans les airs et sa capacité de frappe puissante et précise. Il est l’un des joueurs de football les plus titrés au monde qui reste en activité.

Il est fort probable que vous le connaissiez déjà mais au cas où vous ne le feriez pas, vous imaginerez quand même qu’une telle introduction appartient à un joueur avec une valeur nette énorme. Vous avez raison, c’est en fait un homme extrêmement riche en plus d’être un footballeur très talentueux. Il est né le 3 octobre 1981 dans la ville suédoise de Malmö.

Un homme musulman bosniaque du nom de Šefik Ibrahimović et sa femme une chrétienne croate à moitié d’origine albanaise nommée Jurka Gravić ont immigré en Suède. Ils se sont rencontrés et se sont mariés et ont donné naissance à Zlatan. En 2001, il jouait déjà pour l’équipe nationale suédoise.

Son plus gros premier grand sort a été à Ajax, se présentant au grand public après un but extraordinaire marqué en 2004, dribblant pas moins de sept (oui, sept!) Fois entre les défenseurs du NAC Breda entrant dans la surface de réparation.

Après avoir joué dans des clubs comme la Juventus, l’Internazionale et Barcelone, y compris un passage en MLS et le sien actuel à l’AC Milan, il a levé une valeur nette de 190 millions de dollars.

Le prix d’ Ibrahimovic n’est que de 6 millions de dollars, mais c’est assez évident étant donné qu’il a déjà 39 ans et que sa carrière ne durera pas beaucoup plus longtemps. Malgré cela, ses statistiques sont absolument extraordinaires et sont plus appropriées pour un joueur de 25 ans.

Selon la Ligue actuelle, il a marqué 14 buts en seulement 12 matchs dont seulement six l’ont vu jouer dès le début. Son contrat actuel expire le 30 juin, mais il pourrait toujours prolonger son contrat ou déménager ailleurs.

Il pourrait facilement se retirer du football, mais étant donné son niveau extraordinaire, la décision peut encore attendre. Son salaire actuel, selon la fuite de la Serie A, est de 7 millions d’euros (près de 8,5 millions de dollars) par an.