Erling Haaland vise à gagner une fortune s’il quitte le Borussia : plus que Zlatan Ibrahimovic

Ils partagent depuis longtemps l’équipe nationale de football d’Argentine lors de trois coupes du monde et quatre Copa América. Et un club?

Il est bien connu que Lionel Messi est l’un des plus grands joueurs de football de l’histoire. On sait également que son contrat avec Barcelone est sur le point de se terminer dans quelques mois, et il est très risqué de confirmer s’il restera ou s’il ira dans n’importe quel autre club du monde. Selon de nombreux rapports à travers l’Europe et certains commentaires publics, le PSG sera sa destination.

S’il déménage à Paris, il retrouvera de vieux amis comme la star brésilienne Neymar et quelques-uns de ses partenaires de l’équipe nationale.

Par exemple, son bon ami Leandro Paredes et l’attaquant historique de l’aile argentine Ángel Di María qui joue pour le PSG depuis quelques années. Sans parler de Mauro Icardi, qui a eu une période beaucoup plus courte avec la chemise bleu clair et blanche.

Les personnes qui ont eu la chance d’être proches de Messi conviennent qu’il accorde beaucoup d’attention aux désirs de sa famille et qu’il est bien conscient de l’énorme amour que sa femme Antonela Roccuzzo et ses enfants Mateo, Thiago et Ciro ont pour la ville de Barcelone. Cela pourrait être une bonne raison de prolonger son contrat et de rester dans le club. D’autres raisons pourraient le conduire à Paris.

Jorgelina Cardoso, qui a épousé Di María en 2011, s’est exprimée à plusieurs reprises en faveur de Messi. Malgré l’admiration qu’il produit dans le monde, certains fans argentins lui reprochent de ne pas avoir conquis la Coupe du monde.

Peux tu croire ça? Par conséquent, Antonela Roccuzzo et Cardoso se sont toujours très bien entendus. Tout comme Messi et Di María pendant de nombreuses années. Va-t-il s’en tenir au rouge et au bleu mais dans une nouvelle ville la saison prochaine?