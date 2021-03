Équipe d’Espagne : Pedri appelé en sélection pour la première fois

En clôture de la 27e journée de Liga, le FC Barcelone recevait Huesca ce soir à Camp Nou. La rencontre s’est soldée sur 4 buts à 1 pour les catalans.

Malgré la pression du Réal Madrid, le FC Barcelone ne relâche pas. Après son élimination en champions League face au Paris Saint Germain, le club de la Catalogne pense au moins arracher LaLiga saison 2020-21.

Dans cette dynamique, depuis un certains temps, ils ne relâchent plus. Encore ce soir, ils ont remporté une grande victoire.

Barça gagne grâce à un Messi en show !

Dans les 15 première minutes, le Barça ouvre le bal par le biais de son capitaine. Messi récupère la balle devant la surface de réparation et tire en plein lucarne sur le portier adverse (12e).

À la 32e minute, l’attaquant français Antoine Griezmann double la mise avec le même geste. Sa frappe était en pleine puissance. Mais juste avant la pause, Huesca réduit l’écart par le biais d’un penalty (2-1).

Du retour des vestiaires, Lionel Messi et les siens redoublent d’ardeur. Sur un centre effectué par La Pulga, Oscar Mingueza marque de la tête sans que le portier adverse n’aperçoit la balle (53e, 3-1).

Un peu plus tard, le natif de Rosario revient en buteur et inscrit son doublé. À quelques secondes avant le temps additionnel, Messi récupère le ballon devant la surface adverse. Il se fait d’espace et tire ensuite avec une frappe enroulée du pied gauche (4-1).

Barça obtient ainsi trois points de plus au compteur. Il détient désormais 59 points, soit 4 points de moins derrière Atletico de Madrid et 2 points de plus devant le Réal Madrid. Le champion est encore loin d’être connu.