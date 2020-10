Equipe de France : voici le top 10 des buteurs avec Giroud désormais 2e !

De un et de deux, il a fallu juste un doublé pour Olivier Giroud pour égaler et dépasser Platini et modifier le visage du classement. Découvrez ici le top 10 des buteurs de l’équipe de France.

Face à l’Ukraine ce mercredi soir, Olivier Giroud a fait parler de lui. L’attaquant français a inscrit deux buts et a dépassé Michel Platini au classement des buteurs des Bleus en prenant la deuxième place.

Le top 10 des buteurs de l’Equipe de France :

1. Thierry Henry

51 buts en 123 sélections (1997-2010)

2. Olivier Giroud

42 buts en 100 sélections (depuis 2011)

3. Michel Platini

41 buts en 72 sélections (1976-1987)

4. David Trezeguet

34 buts en 71 sélections (1994-2006)

5. Antoine Griezmann

31 buts en 80 sélections (depuis 2014)

6. Zinédine Zidane

31 buts en 108 sélections (1994-2006)

7. Just Fontaine

30 buts en 21 sélections (1953-1960)

8. Jean-Pierre Papin

30 buts en 54 sélections (1986-1995)

9. Youri Djorkaeff

28 buts en 82 sélections (1993-2002)

10. Karim Benzema

27 buts en 81 sélections (2007-2015)