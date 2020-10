Equipe de France : la réaction chaude de Didier Deschamps après la victoire !

Auteur d’un but magnifique qui a permis à la France de cartonner la Croatie (2-1), Antoine Griezmann se sent soulager. Au micro de TF1, l’international tricolore s’est confié.

«Match compliqué, pas très beau à voir, pas très beau à jour non plus. Le terrain gras, un adversaire qui voulait nous battre. On a su souffrir et le plus important c’est de gagner. J’en ai de plus beaux (des buts marqués en bleu). Elle m’est venue, j’ai essayé de bien la rabattre, si elle partait en tribune, c’était pareil. Ça fait du bien, le coach sait où me mettre, je profite de la confiance du coach et de mes coéquipiers», a-t-il déclaré sur TF1.

L’attaquant Barcelonais a ouvert la marque sur une frappe superbement lâchée qui a fait trembler la barre transversale adverse. Ce qui l’a permis de donner l’avance aux français en un premier temps.