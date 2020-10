Équipe de France : Jules Koundé reste optimiste sur sa décision !

Le défenseur central du FC Seville ne rebrousse pas chemin, et d’ailleurs il travaille beaucoup pour ça. Rejoindre l’équipe de France aux côtés de Didier Deschamps est le plus grand rêve de Jules Koundé. Interrogé par Canal +, il a réaffirmé sa détermination.

Malgré la forte concurrence observée dans ce secteur, notamment avec Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Kurt Zouma, Wesley Fofana ou encore William Saliba, l’ancien Girondin y croit toujours et continue de bosser.

«Oui il y a une passerelle entre les Espoirs et les A. Le sélectionneur et son staff regardent et c’est encourageant. Je vais continuer à travailler, mais c’est l’objectif d’aller chez les A. Je sais qu’il y a une grosse concurrence, mais c’est positif s’il fait appel à un jeune, car il estime qu’il le mérite et c’est encourageant», a déclaré le champion de l’Europa Ligue saison 2019-2020.