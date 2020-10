Entrepreneuriat féminin : Fresnellia Sagbo, donne de la valeur ajoutée aux fruits du Bénin

Docteur en biochimie et technologie alimentaire, rien ne prédestinait FresnelliaSagboà devenir entrepreneur. Grâce à son sens développé de l’innovation, elle transforme des fruits produits au Bénin en de vrais délices.

Quand elle s’inscrit en biochimie et technologie alimentaire à l’Université d’Abomey-Calavi, FresnelliaSagbo est à mille lieux de penser qu’un jour elle deviendra une entrepreneure agroalimentaire. Le pari n’était pourtant pas gagné d’avance pour cette microbiologiste et technologue alimentaire qui a débuté son job avec quelques bouteilles et des matériaux loués. Tout a commencé en 2011 avec un constat à la fois choquant et inspirant.

«En 2011, j’avais fait un stage au nord du Bénin. C’était dans la saison de mangue. J’y ai constaté le surplus de mangues qui n’était pas valorisé. Plusieurs champs étaient inondés de mangues pourries. J’ai commencé par réfléchir à une solution pour régler ce problème», se rappelle la promotrice de l’entreprise Freshy industries Sarl.

L’Afrique de l’ouest qui détient plus de 40% de la production mondiale de mangue, perd chaque année des tonnes de mangues pourries. Au Bénin, la mangue occupe une place importante dans l’économie rurale car elle est cultivée dans presque toutes les régions.

Mais les producteurs restent impuissants devant la perte d’environ 50% de leur récolte. Car, deux grands maux minent cette filière depuis des lustres : l’inexistence de marché d’écoulement et le manque d’industries de transformation.

En novembre 2012, Fresnelliadécide de palier à cette ruine qui touche la plupart des filières fruitières du continent. Elle fait sa première expérience en production de jus de fruit. Tous ceux qui ont gouté à cette boisson dédiée aux proches, ont apprécié et sont revenus demander plus. Ce fut l’élément catalyseur. La jeune dame démarre ainsi son entreprise avec l’aide de sa famille.Elle a vite compris toute la magie qu’elle pouvait apporter aux différentes variétés de fruits produites au Bénin.

Elle est spécialiste du pur jus d’ananas simple, jus d’ananas passions, jus d’ananas pastèques, jus d’ananas mangue, jus de baobab, cocktail baobab-ananas, pur jus de mangue, bissap-ananas, cocktail mangue-ananas, et baobab ananaset de jus de fruits à la saveur citronnelle. «Nous faisons des jus purs de fruits et des cocktails à base d’ananas. Nous essayons de personnaliser en produisant tout type de boissons que le client désire».

Fresnelliaproduit également le crème concentré de noix de palme. Ce produit qui permet de faire la sauce graine instantanée en moins de 10 minutes, peut être utilisé pour préparer divers mets. «La particularité ici, c’est que ce n’est pas que l’huile, on y retrouve tous les nutriments qui sont dans la noix de palme comme les glucides, les protéines».

Du bas de l’échelle

Pour Fresnellia, l’on n’a pas besoin de grands moyens pour entreprendre. A ses débuts, elle avait juste pris un panier de mangues et loué quelques matériels. Grâce à cette matière première initiale, elle a produit premièrement 12 bouteilles de jus de mangue pour faire déguster ses proches. Ensuite son premier stock était 24 bouteilles de ce même jus.

Aujourd’hui Freshy industries Sarl dispose d’une unité de production à Cotonou. Elle produit plus de 500 litres de boisson par jour.En plus de sa boutique témoin, elle dessert les grands supermarchés, les restaurants et les hôtels de la sous-région ouest-africaine.

L’entreprise spécialisée dans la transformation de fruits a, à sa disposition, des employés au-delà du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (Smig) béninois avec des salariés qui gagne 180.000 FCFA. Elle compte à ce jour 7 travailleurs permanents et des travailleurs occasionnels.

Fresnellia se positionne aujourd’hui comme l’une des jeunes femmes entrepreneures les plus influentes du Bénin. Depuis l’année 2013, les produits Freshy ont fait l’objet de plusieurs distinctions. Premier prix Recardes dans la catégorie repas agroalimentaire décerné par Label Bénin en 2013, deuxième prix de la compétition de plan d’affaires par Technoserve en 2015, Nominé AfricanWomen’sEntrepreneurship Program (Awep) en 2016, premier prix de bluezone en 2017, distingué en marge du salon de l’innovation du Bénin en 2018, pour ne citer que celle-là. FresnelliaSagbo est visiblement un modèle pour sa génération.

Battante et engagée, la leader des produits Freshy est membre de la coopérative des transformateurs d’ananas du Bénin. Sa détermination et son militantisme ont fait d’elle membre de l’association des femmes entrepreneures, Awep-Bénin dont elle est l’actuelle trésorière. Fresnellia l’entrepreneure, demeure universitaire. Une vraie multidimensionnelle qui est assistante de recherche à l’Université d’Abomey-Calavi.

Frappée par la crise sanitaire

La crise du Coronavirus qui a secoué le monde entier n’a pas épargné FresnelliaSagbo. La preuve, ses ventes ont chuté jusqu’à 40%. «Le Coronavirus a joué sur nous. Le chiffre d’affaires a considérablement baissé et nous avons dû réduire les charges. Les employés sont passés d’un mois à 2 semaines de travail».

Alors que les activités ont commencé par reprendre de plus belle, la jeune entrepreneureprévoit rattraper l’année 2020 avec les deux mois restant. «Pour cela nous participons aux salons, nous organisons des séances de dégustations dans le but de nous révéler davantage au marché local».

Un rêve d’avenir…

La vision de Fresnellia, c’est d’avoir une grande brasserie de production et de distribution de boissons. En plus, elle tient particulièrement à développerla crème concentrée de noix de palme, travailler sur l’emballage et avoir un produit vraiment compétitif sur le marché national, régional et international. «Je suis déjà dans la sous-région ouest-africaine. En dehors de cette région, je veux pouvoir conquérir d’autres marchés à l’international».

Au nom de ce rêve, la jeune béninoise ménage sa monture. Déjà, elle travaille au respect des normes sanitaires. (Problème de nombre de pays africains. Afin de profiter de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) elle essaie de mettre le maximum qu’il faut en attendant l’apport d’autres investisseurs.

