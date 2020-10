Entre Messi et CR7, qui a marqué le plus de buts ? : voici des chiffres qui en parlent !

C’est l’un des débats fou qui ne cesse de refaire surface entre les fans. Certains pensent que c’est Lionel Messi, mais pour d’autres c’est le génie Cristiano Ronaldo. Alors, Besoccer s’est livré à un jeu de manipulation des chiffres pour nous faire sortir de l’univers des comparaisons sans preuve.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les deux joueurs influant du monde entier. Ils ne cessent d’emballer leurs fans par leurs manies de jeu très extraordinaire. Chacun de leur côté, ils ont eux à gagner des trophées, soit avec leur club, soit à titre personnel.

Cependant, même si LM10 a une supériorité numérique sur CR7 en ce qui concerne le nombre de ballon d’Or, certains fans pensent toujours que le Portugais est au-dessus de l’Argentin en ce qui concerne le nombre de buts marqués.

Ainsi, le média Besoccer nous invite à observer un peu les chiffres qui en disent un peu plus sur ce sujet avant d’en tirer une conclusion.

Moyenne de buts de Messi vs Cristiano

Leo Messi a joué 828 matchs en professionnel. Lors de ces 828 matchs, Messi a marqué 672 buts et a réalisé 277 passes décisives. Il est donc directement impliqué sur 949 buts.

De son côté, Cristiano Ronaldo a joué 974 matchs dans sa carrière lors desquels il a inscrit 700 buts et a donné 220 passes décisives. Lui a donc été décisif sur 920 buts. Messi a donc été impliqué sur 29 buts de plus que le Portugais, et ce malgré avoir joué moins de matchs.

Cependant, la différence n’est très grande si l’on regarde la moyenne de buts marqués. Cristiano marque 0,72 buts par match contre 0,81 pour Messi. Leo Messi a marqué 84 penaltys, contre 113 pour Cristiano Ronaldo, et le Portugais a inscrit cinq buts de plus (54) sur coups francs que Messi (49).

Buts de Messi et Cristiano entre 2009 et 2018

Lorsque qu’il jouait au Real Madrid, entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo a eu des statistiques d’une autre planète. Toutes compétitions confondues, sa moyenne était d’1,03 buts par match contre 0,99 pour Messi.

Il faut aussi souligner que Messi, malgré qu’il ait marqué 22 buts de plus dans cette période, il a aussi joué 38 rencontres de plus que le Portugais. La moyenne est donc favorable à l’actuel joueur de la Juventus.

Buts de Messi et Cristiano en sélections

En ce qui concerne les sélections nationales, Cristiano a de meilleures statistiques mais ces derniers révèlent aussi une certaine égalité entre les deux attaquants.

Cristiano (0,59 buts par match) a joué 26 matchs de plus avec le Portugal. Il compte 27 buts de plus que le capitaine du Barça avec sa sélection (0,50).

D’autre part, il faut signaler que le numéro 10 blaugrana a réalisé onze passes décisives de plus que Cristiano Ronaldo sous les couleurs de la sélection argentine. Alors, qui d’entre Messi et Cristiano a marqué le plus de buts ?