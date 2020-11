Endsars : Londres a son emprunte dans la formation de la police spéciale nigériane

A la faveur d’un post sur sa page facebook, l’opposant béninois Nourou Dine Saka Saley s’est prononcé sur l’exclusion politique en cours dans plusieurs pays de la sous-région.

Selon l’ancien conseiller technique du ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané, toutes les institutions nationales et sous régionales liées à la politique, aux processus électoraux, deviennent contestées et illégitimes parce que clairement politisées et partisanes. Nourou Dine Saka Saley déplore que certains pays deviennent même des laboratoires d’expérimentation de l’exclusion politique pour d’autres pays.

«Les résultats et effets sont malheureusement visibles, mais surtout non identiques, donc chaque pays ses réalités», a-t-il laissé entendre. Et de poursuivre : «Le seul moyen pour certains d’exister politiquement, est malheureusement d’exclure et d’éliminer même physiquement. Ils se fichent parfaitement d’être mal élus, ou d’être élus par défaut…seule leur faim de pouvoir justifie leurs moyens insidieux».

Cependant, l’opposant Tchigan au régime de Patrice Talon prévient que «nous sommes heureusement à la fin d’un cycle….le nouveau cycle sera celui des personnes non encore corrompues par le cycle précédent..que les ténors de ce cycle précédent ne veulent justement pas laisser contrôler le terrain public…».

Par ailleurs, il préconise que «Si vous voulez des taux de participation normaux et élevés à vos élections, et surtout la paix sociale, bannissez l’exclusion des personnes, de leurs militants et de leurs communautés : nos élections, surtout présidentielles, sont éminemment communautaires».

«L’homme propose et même décide, mais ne dispose heureusement jamais. Le renouvellement s’imposera», a conclu l’ex-chargé de mission de l’ancien maire de Cotonou, Léhady Soglo.