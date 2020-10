EndSARS : «Je n’ai pas peur de mourir» avoue le chanteur nigérian Falz à une journaliste

La disc-jockey populaire DJ Switch, qui a diffusé le tournage de Lekki sur son Instagram Live pendant que cela se passait, a raconté les horreurs auxquelles elle a été confrontée lorsque des soldats ont ouvert le feu sur les manifestants pacifiques au péage mardi.

Dans une vidéo, qu’elle a publiée sur son compte Instagram, la DJ a affirmé que l’armée et la police nigérianes étaient responsables de la fusillade. Elle a déclaré qu’ils avaient visé et tiré sur les manifestants alors qu’ils tenaient le drapeau nigérian et chantaient l’hymne national.

DJ Switch a dit: «Oui, il y avait des soldats là-bas. Une autre chose dont les gens ne parlent pas, c’est que la police était également là. Les gens du SRAS dont nous parlons sont également venus environ 45 minutes après le départ des soldats. Nous étions gazés lacrymogènes; le gaz lacrymogène ressemblait au poivre de Cotonou mélangé à de l’acide.

«Nous courions et revenions et la seule chose avec laquelle nous nous sommes battus était nos drapeaux. Nous nous asseyions par terre; levez la main en chantant l’hymne national. C’était tout ce que nous avions. Ils ont éteint les lumières, même s’il n’y avait pas d’alimentation électrique un bon jour, dans cet axe, il y a toujours de la lumière au péage. C’était noir.

Au milieu des larmes, le disc-jockey a raconté comment un garçon lui avait sauvé la vie, mais avait ensuite été abattu dans le processus. «Un garçon m’a sauté dessus et a continué à crier: «Couvre-la, couvre-la». Je n’ai même pas compris pourquoi il faisait ça. Ils ont tiré sur ce garçon alors qu’il était dans mon dos», a-t-elle dit.

Dans la vidéo, elle a montré certaines des balles que le manifestant a ramassées, qu’elle a qualifiées de preuves. Elle a également montré une balle qui avait été retirée des genoux de l’une des victimes. Elle a dit: «Pendant que les soldats ramassaient leurs obus, nous courions aussi pour ramasser leurs obus parce que nous voulions des preuves.

«Les militaires, ils étaient là sur le sol nigérian, tuant des citoyens nigérians. La police et les gens du SRAS sont venus faire la même chose. Viser et tirer; visant, ils pointaient les armes sur nous et tiraient des balles réelles. Qui prend des balles réelles pour une manifestation? Qui fait ça?

Switch a exhorté les dirigeants nigérians à ne pas insulter l’intelligence de son peuple en minimisant l’incident. Le disc-jockey a également affirmé que l’armée nigériane était partie avec la plupart des cadavres.

«À nos dirigeants, je vous prie instamment de ne pas insulter l’intelligence des Nigérians et de leurs familles. Une chose à laquelle je pense maintenant avec le recul, c’est que j’aurais aimé ne pas l’avoir fait, mais nous avons porté les cadavres et l’avons laissé tomber aux pieds des soldats afin qu’ils puissent voir ce qu’ils nous ont fait. Quand j’ai demandé à leur commandant d’unité: “Pourquoi nous tuez-vous?” J’aurais aimé que nous n’ayons pas fait cela parce qu’ils ont fini par jeter les cadavres dans leurs fourgons. Cela s’est produit jusqu’au lendemain matin», a-t-elle dit.

Tout en réagissant aux fausses nouvelles colportées en son nom, DJ Switch a nié avoir déclaré que 78 personnes étaient mortes pendant la fusillade; cependant, elle a dit qu’elle comptait environ 15 morts.

«Je veux aussi faire appel aux gens qui ouvrent de faux comptes en mon nom; s’il vous plaît, c’est déjà difficile comme ça. Les gens ont risqué leur vie pour me faire sortir de chez moi. S’il vous plaît, arrêtez de dire des choses que vous ne savez pas. Je comprends que les choses sont difficiles et difficiles. À l’ère des médias sociaux, vous souhaitez obtenir un suivi qui peut vous aider à gagner de l’argent; Je comprends mais au moins je copie la vérité et je la publie. C’est tout ce que je demande.

«S’il vous plaît, je n’ai jamais dit que 78 personnes sont mortes, je ne sais pas cela. Je sais qu’au moment où je faisais la vidéo en direct, sept personnes étaient décédées. Quand ma batterie est morte, nous avions compté environ 15 personnes. Je ne sais pas si c’était plus que cela parce que beaucoup de gens ont été touchés par des balles perdues. 78 personnes? Je ne sais pas d’où vous avez obtenu cette information», a déclaré le disc-jockey.

Malgré tout ce qu’elle a enduré, elle a déclaré qu’elle continuerait à manifester pacifiquement. Elle a souligné que les manifestants devraient veiller à ce que la manifestation soit pacifique.

Elle a dit: «Nous devons continuer à bouger parce que si nous nous arrêtons, cela pourrait prendre les 60 prochaines années avant d’en parler à nouveau. Nous devons continuer mais nous devons continuer pacifiquement.

«Je condamne toute sorte de violence. Je condamne l’incendie des bus et la source de revenus des gens. Je sais que nous sommes en colère, mais l’arme la plus puissante que nous ayons est la paix. Continuons, j’ai hâte de revenir car je serai certainement de retour dans la rue paisiblement.