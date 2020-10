EndSARS : «Beyoncé n’est pas votre leader politique», la mère de Beyoncé, Tina Lawson critique Tiwa Savage

Tina Knowles, la mère de la chanteuse américaine populaire, Beyoncé Knowles a appelé la chanteuse nigériane Tiwa Savage pour avoir critiqué sa fille à propos de la campagne ENDSARS. Elle a écrit via sa page Instagram.

«Bonjour, je suis profondément attristée par les événements qui se sont déroulés hier soir à Lagos! Quand des gens ont perdu la vie et ont été battus et maltraités. Je comprends les injustices qui se produisent au Nigéria, cela me rend malade.

Le SRAS a attiré mon attention la semaine dernière et j’ai immédiatement posté à ce sujet! Je n’en avais pas entendu parler auparavant car je n’ai pas suivi de près Instagram autant que d’habitude en raison de graves problèmes familiaux personnels.

En conséquence, j’ai surtout publié des choses amusantes pour essayer de faire sourire les gens. Après avoir fait des recherches en ligne, j’ai compris que le SRAS (un groupe de travail spécial censé arrêter le crime) abusait de son pouvoir et harcelait les jeunes. Tout comme ce pour quoi nous avons protesté, ici en Amérique.

Chaque jour, nous sommes arrêtés de manière disproportionnée, harcelés, emprisonnés et parfois tués! Ces meurtres insensés de nos hommes et femmes noirs! Le traitement brutal de notre peuple par les forces de l’ordre! Aucun mandat d’arrêt, etc. Bien sûr, je suppose qu’une grande partie du public ne pense pas que nous ayons des problèmes personnels dans notre famille.

Nous sommes censés être surhumains et ne pas avoir de perte, ni de problèmes de santé ou de problèmes personnels, car notre seul but est censé être de service et d’humilité et de prendre autant d’abus des haineux qu’ils choisissent de nous infliger.

Peu importe ce que fait ma fille, elle est scrutée et déchirée! Elle fait un disque et utilise tous les artistes, producteurs, écrivains africains. Elle est critiquée car elle n’a pas eu d’artiste de tous les pays d’Afrique, il y a 52 pays!

Ensuite, elle fait un film dont elle ne profite d’ailleurs pas d’un sou, car elle a dépensé chaque centime du budget pour faire quelque chose qui célèbre notre héritage! Quel profit a-t-elle fait de vous? Elle a fait de l’art !! Elle est une artiste! C’est ce que fait l’artiste.

Elle n’est ni votre leader politique ni votre whipping board. Ils ont vu une bande-annonce de 30 secondes et des critiques et un activiste du canapé attaqués! !!! oui je l’ai dit et je le pensais! Ils sont sortis et ont fait ce qu’ils avaient l’habitude de dire qu’elle était une vautour de la culture et ont dit certaines des choses les plus laides et les plus viles à son sujet qui n’étaient absolument pas vraies et des insultes à profusion.

Quelqu’un qui était sur le dernier projet et qui BTW est en contact constant avec son équipe a décidé qu’au lieu de contacter son équipe et de lui demander de poster pour aider à faire passer le mot. Je suis consterné qu’ils se retrouvent sur les réseaux sociaux et le fassent !! Pourquoi ne pas demander aux gens avec qui vous avez affaire tout le temps ?????

Dans son équipe !! Je ne comprends pas ça !!! Je suis sûr qu’à l’époque elle ne pensait pas clairement à cause du traumatisme auquel le pays était confronté, mais allez !!!!!! J’en ai assez de la haine et je suis personnellement fatigué des attaques.

Et c’est dégoûtant de voir comment les gens sont assis derrière un ordinateur et parlent de merde toute la journée et beaucoup d’entre eux ne font absolument rien d’autre! C’est tellement facile de poster! Ne vous méprenez pas, il est très important de publier des messages, c’est pourquoi je le fais tous les jours sur des questions sociales.

Cela fait passer le mot et c’est important. Mais chacun a le droit de s’activer à sa manière. Si nous faisons de nous, et concentrez-vous sur ce que NOUS pouvons faire et ne vous attendez pas à ce que Beyonce fasse exactement ce qu’on lui dit quand vous lui dites de le faire! Ensuite, nous ferions mieux.

Quand j’ai fait mon message, il ne s’agissait d’aucun groupe de personnes et certainement pas du peuple nigérian! Seuls les agresseurs et les haineux qui, peu importe ce qu’elle fait, vous sentent autorisés à intimider quelqu’un et à vous attribuer le mérite de l’avoir intimidée en faisant une déclaration !!

Au fait, beaucoup de gens ne font que publier aujourd’hui parce qu’ils sont passés au niveau supérieur après les événements tragiques de la nuit dernière. Êtes-vous des critiques qui les attaquent? Désolé si j’ai offensé quelqu’un qui essaie simplement de faire une déclaration de changement et de demander de l’aide!

Je ne vous parlais pas! Ces commentaires s’adressaient aux agresseurs grossiers qui, grossièrement, viennent constamment pour nous d’une manière ignoble et abusive! Essayer de nous intimider et de nous faire honte en nous soumettant tout comme les oppresseurs.

Nous ne sommes pas votre planche à fouetter. Je ne suis pas là pour ça! Vous ne me courez pas et ne me harcelez pas, je vais riposter. Vous ne vous attribuez pas le mérite de l’avoir intimidée pour publier! Je prie tous les jours pour le Nigeria et tous les pays qui sont maltraités et assassinés pour la couleur de notre peau !!!

Je ferais n’importe quoi pour aider, mais arrêter les abus et arrêter d’essayer de faire d’elle votre porte-parole et de faire honte aux gens de faire les choses à leur manière !!!! #endsars»