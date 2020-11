EndSARS au Nigeria : la chaîne Gboah TV confirme la mort d’un journaliste

La direction d’une chaîne en ligne, Gboah TV, a confirmé le décès d’un de ses reporters, Onifade Pelumi, porté disparu depuis samedi 24 octobre 2020.

Dans un communiqué, le médium a déclaré que le jeune Onifade couvrait la scène d’une attaque de la foule dans une installation gouvernementale dans l’axe Oko Oba de la zone de gouvernement local d’Agege lorsque des agents du groupe de travail de l’État de Lagos ont pris d’assaut les lieux et ont engagé des voyous qui tentaient de piller des palliatifs. au magasin du ministère de l’Agriculture dans la zone Abattoir de l’état.

Pelumi, stagiaire à la télévision en ligne, aurait été blessé lors du duel du groupe de travail avec les mécréants qui ont détourné les manifestations #EndSARS contre la brutalité policière.

La chaîne de télévision a également affirmé que le journaliste blessé avait été emmené par les hommes du groupe de travail de Lagos et «a été retrouvé mort par la suite à la morgue d’Ikorodu après des jours de fouille dans tous les postes de police et de rencontre avec le groupe de travail de l’État de Lagos».

Le communiqué disait en partie: «Il a été confirmé que le personnel de Gboah TV, «Onifade Pelumi», arrêté par le groupe de travail de l’État de Lagos au ministère de l’Agriculture, Abattoir, Agege, est mort.

«La police enquête actuellement sur l’affaire et a assuré la direction, la famille et la communauté que l’enquête serait approfondie et rapide. «Onifade Pelumi est décédée en couvrant les scènes sur le site du centre de stockage palliatif. Il nous manquera profondément.

Le président du groupe de travail de l’État de Lagos, Yinka Egbeyemi, dans un entretien avec le PUNCH mercredi, a déclaré que l’affaire avait été transmise au commissaire de police de l’État de Lagos, Hakeem Odumosu.

«Veuillez contacter le PPRO pour obtenir des informations à ce sujet. L’affaire est sous enquête et elle a été transférée au commissaire de police», a déclaré Egbeyemi.

Lorsqu’il a été contacté, l’agent des relations publiques de la police de l’État, Muyiwa Adejobi, a demandé plus de temps pour obtenir des informations sur l’incident.

Détails plus tard…