EndSARS : Atiku met en garde Buhari contre l’utilisation de la force contre les manifestants

Pour faire chavirer le coeur de tous ses abonnés, Kylie Jenner s’entraîne à adopter un regard de braise. Attention les yeux !

Chaud devant ! Quand Kylie Jenner dévoile une nouvelle publication, c’est toujours pour mettre son physique de rêve en avant.

En effet, la dernière du clan Kardashian – Jenner ne peut pas s’en empêcher. La jolie brune ne perd jamais de vue son objectif : être sexy, encore et toujours. Ainsi, la maman de la petite Stormi ne peut nuire à sa réputation. La jeune femme doit toujours être au maximum de sa beauté… sinon elle ne pointe pas le bout de son nez.

D’ailleurs, Kylie Jenner s’entraîne pour être la plus jolie devant les objectifs. Son astuce ? Dévoiler son plus beau regard de braise. Mais attention, ce n’est pas inné ! Eh oui, la petite soeur de Kim Kardashian a dû travailler cet atout de taille afin de faire tomber tout le monde.

Et pour le prouver à ses abonnés, la jeune femme vient tout juste de publier une nouvelle vidéo sur Instagram. On la voit se mettre à l’oeuvre ! En tout cas, ce n’est pas le seul détail que l’on peut remarquer sur la vidéo de Kylie Jenner. En effet, la starlette du petit écran a retrouvé sa longue chevelure blonde.

Mais aussi son incontournable crop top blanc très moulant. Non, celle qui a été révélée dans l’émission Keeping Up With The Kardashians n’a pas froid l’hiver. Ainsi, cette vidéo enregistre déjà plus de 3 millions de vues en seulement une heure. Et dans la partie commentaires, les compliments se comptent à la pelle.

Donc, nous pouvons lire les messages suivants : «😍 Tu es vraiment la perfection» ou encore «Mais comment tu fais pour être toujours sexy ?» Voilà des commentaires qui devraient faire très plaisir à Kylie Jenner.