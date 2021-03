Enceinte de 8 mois, elle a envie d’avorter parce que des chiens aboient dans son ventre

C’est le fait vécu par une femme enceinte qui pendant sa consultation prénatale, les médecins lui ont déclaré que des chiens aboient dans son ventre. Prise de peur, elle a décidé d’avorter, mais les risques sont énormes.

Cet incident s’est produit dans un village camerounais. Les médecins ont été choqué après avoir entendu les chien aboyer dans l’estomac d’un femme enceinte. Les médecins se sont enfuis avant de revenir à leur poste pour continuer l’examen.

Myrian, une femme de 37 ans qui est venue à l’hôpital ce jour-là pour son nettoyage prénatal, était elle-même en état de choc et en larmes lorsque un médecin lui a dit ce qu’il avait entendu dans son estomac.

Le médecin qui nous a révélé cet incident en exclusivité a déclaré que c’était la première fois qu’elle entendait quelque chose comme ça après 20 ans en tant que médecin. Elle a expliqué que tout allait normal jusqu’à ce qu’elle essaye d’écouter ce qui se passait dans son estomac.

«J’ai entendu des chiens aboyer dans son estomac très fort qu’au début, j’ai pensé que c’était comme si les aboiements venaient du quartier, puis j’ai fermé la porte et j’ai essayé d’écouter à nouveau et c’était plus intense. Les aboiements étaient comme des chiens en colère essayant de chasser les gens. Je pensais que je n’entendais pas bien et j’ai appelé mon collègue pour qu’il vienne écouter et il a entendu les mêmes aboiements».

«J’ai dit à la femme ce que j’avais entendu dans son estomac et elle a commencé à pleurer en disant qu’elle avait peur et qu’elle ne voulait pas mettre au monde des chiots. Elle était déjà enceinte de 8 mois et elle m’a demandé si elle pouvait avorte la grossesse et je l’ai dit que ce serait tellement risqué et qu’elle pourrait mourir».

Myrian a révélé à son médecin qu’elle avait un chien dans sa maison qui lui avait été donné par sa belle-mère mais qu’elle n’avait jamais rien fait d’intime avec lui. Elle dit parfois quand elle se réveille le matin, elle est surprise de voir le chien allongé sur le lit à côté d’elle quand son mari est parti travailler. Elle pense que ce que le médecin a entendu n’a rien à voir avec l’adorable chien qui lui a été donnée par sa belle-mère lorsqu’elle est tombée enceinte.

«J’étais étonné et je ne pouvais pas imaginer entendre des chiens aboyer dans le ventre d’une femme enceinte. Je lui ai demandé de venir le mois prochain et nous ferons une opération casarienne gratuitement parce que je veux vraiment savoir ce qui aboyait dans son estomac. Je ne pourrai pas dormir tant que je ne saurai pas à quoi elle donnera naissance».