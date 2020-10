En Floride, Trump vante l’économie, Biden l’attaque sur la pandémie

Dans une interview accordée, ce jeudi 29 octobre 2020, aux médias étrangers France 24 et RFI, l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo a évoqué la raison pour laquelle il ne parlait pas depuis son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI).

«Vous savez depuis mon arrestation en Avril 2011, je n’ai pas parlé. Sauf lors des interrogatoires devant la Cour pénale internationale. Et quand j’ai été acquitté, j’attendais d’être dans mon Pays avant de parler. J’attendais d’être en Côte d’Ivoire avant de parler. C’est pourquoi depuis je ne parlais pas», a expliqué l’ex-président Laurent Gbagbo.

Mais l’ancien prisonnier de la CPI a décidé de rompre le silence face à la crise politique qui prévaut en Côte d’Ivoire depuis l’annonce de la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat.

«Mais aujourd’hui, la date du 31 Octobre approche, je vois que les querelles nous amènent dans un gouffre. Et en tant qu’ancien président de la République, en tant qu’ancien prisonnier de la CPI, ancien homme politique connu, si je me tais ce ne serait pas responsable. Donc j’ai décidé de m’exprimer pour donner mon point de vue sur ce qui ce passe en ce moment en Côte d’Ivoire. Et donner ma direction. Celle qui me semble bonne», a-t-il souligné.

Au cours de cette interview, Laurent Gbagbo a invité les acteurs politiques notamment Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro au dialogue afin d’éviter la catastrophe. «Le remède, c’est la discussion. Il faut que les gens s’asseyent et qu’ils discutent. Avec la discussion, la négociation, on règle beaucoup de problèmes», a-t-il insisté avant de réaffirmer son appartenance à l’opposition.

«Dans ce combat qui se mène aujourd’hui autour du troisième mandat, je suis résolument du côté de l’opposition», a martelé Laurent Gbagbo.