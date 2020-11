Emmanuella : voici ce la comédienne de 10 ans promet à sa mère pour l’année prochaine

Enfant comédienne, Emmanuella Samuels a réchauffé le cœur de sa mère avec une maison entièrement meublée alors qu’elle lui promet un manoir.

Emmanuella n’a pas besoin d’être présentée car elle est l’une des 10 ans les plus célèbres et les plus riches du Nigeria en ce moment, en raison de sa nature amusante et de son talent comique.

Alors qu’Emmanuella présentait la maison entièrement meublée à sa mère, elle a promis de construire un manoir pour sa mère, a-t-elle également déclaré, bien que sa mère ait demandé une maison portable, elle lui construira un manoir l’année prochaine. Que Dieu bénisse Emmanuella pour un cadeau si agréable pour sa mère.

Voir les photos récentes de Emmanuella

Il y a des mois, des photos d’une femme ressemblant presque exactement à Emmanuella ont fait surface en ligne, ce qui a fait sensation en ligne, car les fans d’Emmanuella pensaient qu’elle s’était incroyablement transformée. Mais cela s’est avéré faux car la dame a fait une vidéo confirmant qu’elle n’était pas Emmanuella.