Emmanuel Macron : la raison secrète pour laquelle il porte deux bagues (à droite et à gauche)

Vous vous êtes demandé pourquoi le président Macron porte-il deux alliances ? Une à la main gauche et l’autre à la main droite. Voici l’histoire de cette seconde alliance qui ne le quitte pas du doigt!

Emmanuel Macron a toujours été perçu avec deux alliances. Une portée habituellement à la main gauche et l’autre à la main droite. Il ne s’en cache pas. Il les exhibe à chacune de ses apparitions avec des gestes. Est-ce le symbole d’une appartenance à une secte? Le symbole d’une autre union difficile à oublier?



Et oui, cela n’a point échappé à l’œil avisé des internautes qui se demandent, en effet, ce que pourrait très bien symboliser cet anneau porté soigneusement à la main droite. Comme l’a confié Brigitte Macron, l’anneau rappelle à son souvenir une preuve d’amour éloquente.



Interrogée sur le sujet lors de sa campagne en 2017, celui qui n’était que candidat à l’époque avait expliqué que les deux alliances ramenaient à «la même femme» , sans pour autant entrer dans les détails.

C’est après la sortie du livre de la journaliste Anne Fulda intitulé Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, que l’on ait pu en savoir plus sur l’histoire de cette seconde alliance. Qui plus est, c’est la Première dame en personne qui ait élucidé la question.





C’est Brigitte Macron qui a vendu la mèche !

C’est elle-même qui le lui en a fait cadeau peu avant son départ pour le Nigeria où Emmanuel Macron effectuait son stage à l’Ambassade de France, dans le cadre de sa première année à l’ENA en gage d’une sorte d’engagement puisqu’ils n’étaient pas encore mariés à l’époque.



«C’est la première fois que nous étions séparés aussi longtemps, six mois», racontait Brigitte Macron dans ledit ouvrage. Une relation qui s’est concrétisée plus tard au courant de l’année 2007 malgré l’interposition de Françoise Noguès-Macron, la mère d’Emmanuel Macron. Ah! Cupidon quand tu nous tiens! On peut tout braver pour son idéal d’amour.