Emma Lohoues ravie ses fans sur Instagram avec un nouveau tatouage sur sa jambe

Plus d’un an après le décès du Dahishikan, Molare évoque ouvertement ses relations avec le chanteur. Il met fin aux rumeurs avec des explications et quelques détails très précis de ses derniers fréquentation avec DJ Arafat.

La relation d’amitié entre le roi du coupé décalé DJ Arafat et le patron de Mgroup, Molare n’a pas été ce qui a de mieux dans l’univers de la musique ivoirienne. Même si les artistes entre eux pourraient arrivé à ce comprendre, cela n’est pas toujours le cas au niveau des fans.

Les fans de DJ Arafat ont toujours critiqué le lien, le silence froid et même la distance qu’il y avait lui et le chanteur Molare. Et cela a été plus soulevé lors des obsèques du président de la Chine. Mais pour une première fois, un an après le décès de l’artiste, Molare se prononce publiquement sur ses relations avec DJ Arafat.

Pour le boss du Mgroup, il n’y a jamais eut de rapports conflictuels entre lui et DJ Arafat, car selon lui il aurait eût du mal à s’entendre avec Tina Glamour la mère de l’artiste. En effet, s’avère qu’il était fâché avec Didier pour le bien de ce dernier car Molare n’appréciait pas les nombreuses sorties du Daishi sur les réseaux sociaux.

Malheureusement les gens ont mal interprété l’attitude de Molare qui dit avoir été traité de félon alors qu’il avait passé son matos à Arafat pour son dernier concert. Alors pour aussi éviter les amalgames il a préféré se retirer de l’organisation des obsèques.