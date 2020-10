Emma Lohoues : l’ex de DJ Arafat, prend la pose en mini-robe séduisante et met le feu sur la toile !

Sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Emma Lohoues dévoile très souvent des clichés d’elle. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne manque jamais une occasion d’enflammer la Toile.

Si de temps en temps elle affiche des photos de DJ Arafat, elle ne s’oublie pas pour autant. Emma Lohoues prend souvent l’habitude de s’afficher plus sexy que jamais sur son compte Instagram. Elle dévoile aussi ses plus beaux look.

Ce lundi 12 octobre, Emma Lohoues a posté une cliché sur son compte Instagram qui ont séduit ses fans. En effet, la jeune femme s’est affichée à l’occasion de la cérémonie du Prix international de la musique urbaine et du coupé décalé (PRIMUD 2020) dans une tenue vraiment très sexy.