Emma Lohoues : l’ex de DJ Arafat dévoile son immense tatouage sur sa jambe ! (photo)

Très peu bavarde ces derniers mois, la ministre de l’éducation nationale de la Côte d’ivoire, Kandia Camara a tenu à exprimer son ras-le-bol à l’Opposition vis-à-vis de certains agissements inadmissibles selon elle.

Décidément les tensions montent de plus en plus dans l’univers politique ivoirien en ce moment. En effet, après les récentes interventions du chef du gouvernement ivoirien, Hamed Bakayoko et du directeur exécutif du Rhdp, Adama Bictogo sur les agissements de l’Opposition au pouvoir d’Abidjan, c’était au tour dernièrement de Kandia Camara de monter au créneau et de dénoncer les agissements de l’Opposition.

En réalité, si cette dernière était très peu loquace ces derniers mois vis-à-vis des réalités sociopolitiques ivoiriennes, elle a bien voulu fendre la muraille du silence pour faire montre de tout son mécontentement suite aux méthodes employées par l’Opposition ivoirienne

«Trop c’est trop, nous ne pouvons cautionner une telle forfaiture de l’opposition qui a peur d’affronter le candidat du RHDP Alassane Ouattara dans les urnes car elle sait qu’elle sera battu à plate couture. Que les Sieurs Affi et Bedié se ressaisissent car ce n’est pas cela faire de la politique. Là où le Président Alassane Ouattara propose le développement et le progrès, eux ils proposent le chaos et le désordre.»

Tels ont été les propos tenus par la directrice de campagne chargée des femmes et des mouvements de soutien du président sortant ivoirien, Alassane Ouattara en vue de la présidentielle ivoirienne. Un message très fort qui sans doute aucun pourrait attiser l’ire des leaders politiques de l’Opposition.