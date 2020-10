Emma Lohoues couronnée reine de beauté de la côte d’Ivoire par Siro

Après leur baisé langoureux dans le clip vidéo du chanteur, Siro évoque une fois de plus la comédienne Emma Lohoues et retient toute les attentions. Il revient sur ses relations avec l’actrice.

«Emma c’est une petite sœur, c’est la plus belle femme de CI. On a plus de 20 années d’amitié. Quand on dit une femme est belle, ce n’est pas juste le physique. Elle est aussi belle dans le comportement. Il y’a Emma que vous connaissez et y’a Emma en dehors. C’est une femme formidable et en plus, elle dja», a laissé entendre Siro.

Récemment invité par Willy à Midi sur Life TV, l’artiste siro est revenu sur ses rapports avec Emma Lolo qu’il qualifie de plus belle femme de Côte d’Ivoire. En effet, l’emblématique groupe Zouglou Yodé et Siro s’apprête à donner un concert d’anthologie.

Il était alors sur le plateau pour répondre à quelques questions sur les préparatifs. Mais il n’a pas s’empêcher de se laissé aller à quelques confidences. Siro est notamment revenu sur le fameux bisou avec Emma Lohoues dans le clip coco.

Selon lui, l’acteur qui devait jouer aux côtés de la belle Emma a brillé par son absence le jour J. Il a donc assuré le rôle à la place de ce dernier. Il faut croire que la chance a tourné de son côté puisque le hasard n’existe pas dit-on.