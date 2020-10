Emily Ratajkowski pose très séduisante pour sa marque de lingerie !

La mannequin, Emily Ratajkowski, a pris la pose, topless, pour sa marque de lingerie Inamorata ! Le résultat est top ! La mannequin, Emily Ratajkowski, pose seins nus pour sa marque de lingerie Inamorata ! Et franchement, les photos ont l’air dingues !

Emily Ratajkowski est l’une des mannequins les plus en vogue du moment. Et pour cause, avec ses longues jambes et son allure de rêve, la jeune femme est juste sublime. Mais Emily Ratajkowski n’est pas juste mannequin. En effet, la jeune femme enchaine les projets. Ainsi, en plus de sa carrière de modèle, la jolie brune a fait un peu de cinéma et vient même de publier un essai sur le consentement !

Mais ce n’est pas tout ! En effet, Emrata est aussi une business woman aguerrie. En effet, la jeune femme possède sa propre marque de lingerie, Inamorata, qui est un vrai succès. Nous, en tout cas, on est fan ! D’ailleurs, la jolie brune vient de dévoiler, via sa Story Insta, une séance photo réalisée pour Inamorata. On vous montre ?

Emily Ratajkowski est une vraie business woman. Eh oui, ce n’est pas pour rien que sa marque de lingerie, Inamorata, fait un vrai carton. En même temps, les pièces d’Emrata sont sublimes ! Eh oui, on est complètement fan de ses ensembles de lingerie, à la fois sexy et minimaliste !

D’ailleurs, dans sa Story Insta, la jolie mannequin a partagé des extraits d’une séance photo réalisée pour sa marque. Et clairement, Emrata est sublime ! En effet, la jolie mannequin pose en talons et seins nus pour sa marque ! Et autant dire qu’avec juste son bas de maillot de bain, elle est resplendissante ! Eh oui, sur ce cliché, la jeune femme est très naturelle et absolument pas vulgaire ! Chapeau !

Du coup, on ne sait pas ce que l’on veut le plus entre le corps parfait d’Emrata et son sublime bas de maillot de bain !