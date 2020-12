Emily Ratajkowski : la star dévoile son baby bump dans un T-shirt jaune !

Son look lui est propre : Cristina Cordula s’affiche les cheveux très courts, bruns, et ose la couleur. Mais elle n’a pas toujours été ainsi. Sur Instagram, une photo de ses jeunes années de mannequin a été partagée, et l’animatrice des «Reines du shopping» est méconnaissable.

Depuis 2013, Cristina Cordula donne des conseils mode dans Les Reines du shopping sur M6. Mais bien avant d’être la célèbre animatrice brésilienne de la chaîne, la jolie brune de 56 ans a fait carrière dans le mannequinat. Et jeudi 10 décembre 2020, sur Instagram, elle a dévoilé une photo exceptionnelle de l’époque.

C’est une Cristina Cordula méconnaissable que les internautes découvrent. Alors qu’elle arbore fièrement sa coupe très courte à l’antenne des Reines du shopping, de Nouveau look pour une nouvelle vie ou encore Objectif 10 ans de moins, la conseillère en images à eu les cheveux longs plus jeune. Sur le réseau social de partage d’images, elle se dévoile en pantalon blanc et top bleu ciel et blanc, un léger sourire en coin… et coiffée d’un carré long. Sa chevelure tombe au-dessus de ses épaules et met en valeur son visage de poupée.

«Il était une fois… quand j’avais les cheveux longs…», se contente d’écrire Cristina Cordula en légende. De leur côté, ses plus d’1,1 millions d’abonnés sur Instagram ont été surpris de la découvrir ainsi. Et les avis sont mitigés. Beaucoup écrivent en commentaires préférer l’animatrice avec sa fameuse coupe courte, mais ce n’est pas tout. Les followers de la belle ont été nombreux à ne pas la reconnaitre ! Il faut dire que les cheveux, ça change tout !

Un joli souvenir partagé avec ses fans. Aujourd’hui, elle a mûri et ses goûts ont changé. Côté vie personnelle, Cristina Cordula est mariée depuis juin 2017 à son amoureux Frédéric Cassin. Le couple a célébré cette année ses noces de froment. Aussi, la Brésilienne la plus connue en France est maman d’un jeune homme prénommé Enzo, né d’une précédente relation et âgé de 26 ans. Le duo mère-fils s’est affiché à quelques rares occasions, et le moins que l’on puisse dire c’est que le beau brun est canon !

Désormais, ce n’est pas Cristina Cordula qui joue les mannequins mais ses candidates dans Les Reines du shopping. Depuis lundi 7 décembre 2020, dès 17h25 sur M6, la mission des participantes Viktoria, Misa, Serena, Doralyse et Muriel est d’oser une pièce de lingerie dans leur tenue.