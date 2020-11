Emily Ratajkowski : elle se dévoile plus sexy que jamais pour fêter les 3 ans de Inamorata !

Le célèbre chanteur Justin Bieber a célébré l’anniversaire d’Hailey Bieber dans un superbe post Instagram ! En effet, il lui a fait une déclaration incroyable.

Pour l’anniversaire d’Hailey, Justin Bieber lui a écrit un superbe texte sur Instagram… En effet, il lui déclare son amour de la plus belle des façons !

On peut donc lire : «Mes yeux pour toi, mon cœur pour toi, mon âme pour toi, mon amour est pour toi. Je me sens à la maison partout où tu es. Tu es mon lieu de sécurité. Je suis complètement et totalement obsédé par qui tu es. Mon plus grand rêve est de finir vieux avec toi. Je ne peux pas imaginer que tu sois mienne pour toujours. Joyeux anniversaire baby.» De magnifiques mots qui ne laissent personne indifférent !

Hailey Bieber n’a donc pas eu les mots pour répondre à cela… Elle a commenté trois cœurs jaunes qui en disent long sur ce qu’elle a ressenti !