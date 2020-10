Emilia Fox : l’actrice a rompu ses fiançailles

Emila Fox n’est plus fiancée à Luc Chaudhary ! L’actrice a confirmé sur sa Story Instagram qu’elle et son désormais ex se sont séparés il y a cinq mois.

Si elle a dû faire cette annonce, c’est à cause de rumeurs affirmant qu’elle l’aurait mis à la porte suite à un drame familial. Ce qu’elle dément fermement comme le relaye Metro.

«Les articles de journaux parus concernant la rupture de Luc Chaudhary et moi-même sont à la fois blessants et faux. Je n’ai pas expulsé Luc de chez moi. Luc et ses merveilleux fils ont vécu de façon indépendante dans leur propre maison tout au long de notre relation. Nos deux familles ont eu de l’amour et du respect pour nous et notre relation», a-t-elle posté.