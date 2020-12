Elow’n du groupe Kiff no beat : le chanteur au centre de la foudre des internautes

S’il a déjà goûté à l’amour et aux compliments des internautes, Elow’n déguste aussi actuellement leur colère sur les réseaux sociaux. Le rappeur vient de susciter l’indignation des internautes pour avoir mal répondu à un fan.

Le jeudi 26 novembre 2020, le rappeur ivoirien membre du groupe Kiff no beat a fait une publication sur facebook. Et sous ce post, un fan s’est porté volontaire à faire un commentaire en orientant les choix musicaux d’Elow’n qui lui a visiblement pas plu.

«Moi j’adore quand tu rap. Laisses les sons des enfants là, faut faire sons des adultes maintenant, on a dansé on est fatigué», a écrit l’internaute. Et dans la foulée, à Elow’n de répondre par ses termes : «moi j’aime quand tu fermes ta gueule».

La réponse déplacée du rappeur lui a coûté la foudre de la toile. Ces derniers lui ont clairement fait comprendre que les fans méritent le respect tout comme les artistes, ce que le rappeur ivoirien, semble avoir oublié en répondant amèrement à ce fan sur facebook.

En tout cas, cette réponse déplacée a suscité la colère et l’émoi des internautes. En effet, la réponse d’Elow’n considérée comme une maladresse par certains et un manque de respect par d’autres à suscité la colère et l’indignation de ses fans.

Alors plusieurs d’entre eux se sont pas engagés à lui faire des proches pendant que d’autres ont pris la décision de se désabonner de sa page facebook. Espérons que l’artiste fera une sortie pour faire baisser les tensions et demander des excuses à ses fans car sans les fans, être artiste, peu importe son talent, reste un néant