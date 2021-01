Elle surprend son époux avec sa servante dans leur lit conjugal et tente de se jeter du balcon

Le dimanche 03 janvier 2021, Mme G épouse D.M a surpris son mari et sa servante dans le lit conjugal. Furieuse et déçue, elle tente de se donner la mort en voulant se jeter du balcon.

Si certains hommes par respect pour leurs compagnes s’en vont bien loin de leur lieu d’habitation pour faire leurs infidélités, d’autres ne se donnent pas toute cette peine. C’est le cas de monsieur A.D.M, instituteur qui à donné de voir un spectacle sans précédant dans le quartier 05 de koumassi ce dimanche 03 janvier 2021.

Après des heures de louanges à l’église, madame G épouse D. M va décider de retourner à la maison pour se reposer et préparer la reprise au service après des jours sans travail à cause des fêtes de fin d’année. C’est une fois à la maison que la bonne dame va s’apercevoir d’une scène jamais pensée: son mari et sa servante allongés dans son lit conjugal.

Tout de suite, elle va s’énerver et menacer de poignarder la servante. Choqués, les voisins vont tenter d’intervenir sans succès. En bas, les passants pouvaient entendre la femme hurler et exprimer toute sa colère relativement à ce qu’elle venait de découvrir après 18 ans de mariage avec son époux.

Toute déçue, au moment où l’on s’attendait le moins, la dame va s’accrocher au balcon et tenter de sauter du troisième étage. C’est grâce à la vigilance de l’infidèle époux que le pire va être évité de justesse. Si la situation à choqué et déçu la bonne dame, les voisins ont finalement pu intervenir en lui demandant de se calmer pour éviter qu’un drame ne survienne.