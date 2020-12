Elle garde sa grossesse pendant 3 ans et finit par accoucher un petit garçon !

Miracle de Dieu ! La prière acharnée a sauvé cette dame de ses revers. Elle qui a gardé pendant 3 ans sa grossesse avant d’accoucher son premier fils.

Gloria Audu, est une femme nigériane qui a souffert d’absence d’enfant pendant 12 ans. Mais finalement elle a eu cette grossesse mais qui refuse par la suite d’aller à terme et lui porte la poisse. En réalité, elle avait subi un traumatisme psychologique dans sa quête d’enfant, à en croire ce qu’elle a révélé dans une interview avec The Nation.

En effet, Audu a déclaré qu’une femme d’âge moyen de son église lui avait révélé, sur la base des signes qu’elle exhibait, qu’elle était enceinte. Elle a affirmé qu’elle est allée se faire consulter par un médecin et qu’après un test, le responsable de la santé avait diagnostiqué un fibrome.

«Je suis retournée chez la femme environ un an et demi plus tard et je me suis plainte auprès d’elle des douleurs que je traversais. Elle m’a redit que j’étais enceinte. Elle a prié avec moi et m’a conseillé d’être plus en prières afin que Dieu me délivre des mains du diable. Pendant que je continuais à prier, je me demandais aussi pourquoi le bébé ne donnait pas de coups de pied si vraiment j’étais enceinte», a déclaré Audu à Thé Nation.

Allant plus loin, elle a raconté son expérience en donnant naissance à son fils: «Au départ, je pensais que c’était des vers qui essayaient de sortir de mon corps. Je ne croyais pas que c’était un bébé. C’est ce que j’ai dit à la femme d’âge moyen lorsqu’elle est venue m’aider à l’hôpital après avoir prié pour moi et aidé à m’examiner et à m’encourager.»

«J’avais de grandes douleurs, alors j’ai ignoré son conseil de pousser. Plus tard, je suis devenue inconsciente pendant environ 27 minutes. Quand j’ai repris conscience, j’ai entendu le cri d’un bébé. J’ai été surprise et confuse de voir mon bébé. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Mais je remercie Dieu pour ma vie et celle de mon bébé», a-t-elle conclu pour dire que sa foi l’a sauvé.