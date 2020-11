Éliminatoires CAN 2022 : situation des groupes au terme de la 3e et 4e journée !

Contrairement aux attentes des Béninois et surtout des fans du cuir rond, les Écureuils du Bénin n’ont pu arracher les trois points au match retour contre le Lesotho dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021.

(0-0). C’est le score du match retour qui a opposé les Écureuils du Bénin aux Crocodiles du Lesotho. Après la victoire des poulains de Michel Dussuyer, dimanche, sur le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, au match aller, ils ont été tenus en échec, ce mardi, au Setsoto stadium de Maseru, à l’issue de ce match comptant pour la 4è journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2021.

Ce score vient ainsi retarder la qualification du Onze national pour la prochaine et deuxième Coupe d’Afrique des Nations consécutive après l’édition 2019. Deuxième dans le groupe L après le Nigeria, le Bénin pourrait facilement décrocher son ticket de qualification s’il gagnait ce match tant attendu par les Béninois.

Cette contre-performance n’a pas laissé indifférent le ministre des sports, Oswald Homéky. « On est déçu. On voulait offrir la qualification aux Béninois », a-t-il laissé entendre avant de souligner que le gouvernement a joué sa partition.

« Nous avons offert de bonnes conditions à l’équipe. On s’est bien préparé. On avait envie de gagner ces trois points qui nous auraient mis à l’abri », a-t-il souligné. Et de poursuivre : « Maintenant, il faut se concentrer sur les prochains matchs ».

Notons que le Bénin affrontera prochainement le Nigéria à Cotonou (5è journée) et la Sierra Leone à Freetown (dernière journée).