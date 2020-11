Éliminatoires CAN 2022 : Mickaël Poté de retour contre Lesotho !

Après la victoire de ce samedi contre Lesotho à Porto Novo, l’équipe nationale du Bénin a cependant une chance de se qualifier pour la prochaine CAN dès ce mardi. Et ceci par quel calcul ? La rédaction sportive d’Afrique 24 par une analyse palpable vous laisse toucher du doigt cette possibilité tant souhaitée.

Logé dans le groupe L accompagné du géant Nigeria, de la Sierra Leone et de Lesotho, le Bénin occupe au terme de la troisième journée la deuxième place avec 6 points au compteur.

Pendant que le Nigeria accroché à la Sierra Leone la semaine dernière compte 7 points et reste scotcher à sa première place. En revanche, la Sierra Leone et Lesotho détiennent respectivement 2 unités et 1 unités dans le groupe L.

Numériquement, considérant ces chiffres, les Écureuils du Bénin ont une chance dès ce mardi de rejoindre le Sénégal et l’Algérie sur la liste des pays qualifiés pour Cameroun 2022.

Une qualification possible dépendant du Nigeria !

En effet, ce mardi aura lieu la quatrième journée des éliminatoires. Ainsi, si le Bénin et le Nigeria dans leur déplacement arrivent à dompter leur adversaire, seront d’officement qualifiés.

Autrement dit, en cas de victoire pour les Écureuils et les nigérians ce mardi, les deux équipes disposeront respectivement au compteur 10 points et 9 points au classement général.

Ce qui est suffisant pour avoir dos au mur pour une qualification anticipée. Car aucun miracle ne pourrait plus être possible pour la Sierra Leone et Lesotho de les égaler même s’ils sortent victorieux des deux dernières journées.

Mais le contraire de cette analyse pourrait tout relancer. Cependant, le commun des béninois, amoureux de l’équipe nationale, souhaite vivement que cela soit réalisée afin de voir le onze national bousculer les grandes nations en 2022 au Cameroun comme ce qui a été produit en Égypte en 2019.