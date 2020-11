Eliminatoires CAN 2021 : Sadio Mané et le Sénégal domptent la Guinée-Bissau

Pour leur première rencontre en ce début de Trêve, l’équipe de Portugal a débuté sur une bonne note en disposant de Andorre (7-0). En revanche, l’Espagne cale chez les Néerlandais (1-1).

Andorre, assommé par le Portugal !

Ce mercredi soir, la Seleçoes a reçu en visite l’equipe de Andorre pour le compte des matchs amicaux avant de se lancer dans la Ligue des Nations. Et à cet effet, le Portugal a brillé sans anicroche. Cristiano Ronaldo et les siens ont marqué 7 buts. Le festival a débuté par Neto (8e). Le deuxième est apparu dans les vingtaine de minute par Paulinho.

C’est la seconde période qui a été plus spectaculaire. Dans un intervalle de 20 minutes, les portugais ont inscrit trois buts avec Renato Sanches (56e), Paulinho (61e) et un contre son camp de Garcia (76e). CR7 pour boucler le show a signé son but à la 85e minute. Mais Joao Felix surgit inopinément trois minutes plus tard et succède à la star. Score final (7-0), le prochain adversaire peut commencer par trembler !

Pays-Bas, Espagne dos à dos !

En déplacement ce soir chez les Néerlandais, la Roja n’a pas brillé. Les protégés de Luis Enrique ont manqué d’inspiration et se sont procurés juste d’un match nul (1-1). Les buts ont été marqués par Canales dans le rang des espagnols à la 18e minute et égalisé par Van de Beek (47e).