Eliminatoires CAN 2021 : la Mauritanie contrariée, les Comores s’accrochent

Triste réalité ! un jeune lycéen de 12 logé à l’internat de l’Institution du Sacré-Cœur a été retrouvé pendu dans sa chambre. Les raisons de l’acte restent inconnues, mais celle-ci pourrait être liée à l’absence de ses parents.

Il s’appelle Leonard, un jeune lycéen de 12 qui s’est inscrit dans un internat en France, plus précisément à Breteuil parce qu’il voulait devenir agriculteur comme son père.

Mais nul de rien, personne ne sait ce qui s’est passé et il s’est donné à la mort. Il a été retrouvé pendu dans sa chambre où il est logé.

«Le jeune homme a été découvert pendu et il n’y a eu aucune intervention extérieure… La seule interrogation qui reste, c’est sur le motif de son passage à l’acte », a déclaré la procureur de la République, Caroline Tharot, d’après Le Parisien.

Le môme était scolarisé en 4ème et n’avait aucun antécédent suicidaire : «Il n’y avait pas non plus de signe avant-coureur d’un quelconque malaise» a complété le directeur département de l’enseignement catholique qui faisait un point sur la situation.

Mais, il a été reporté par la presse locale que le jeune homme avait quelques fois mentionné la difficulté d’être loin de ses parents. Ce qui pourrait bien être le motif de son acte, car la situation peut lui être embarrassante. Toutefois, il est décrit comme «un élève normal, sans problème».