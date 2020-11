éliminatoires CAN 2021 : la liste de la Côte d’Ivoire !

La fédération ivoirienne de football vient de dévoiler la liste des joueurs convoqués pour disputer la double confrontation comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021.

En vue des 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 face à Madagascar les 12 et 17 novembre, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire Patrice Beaumelle a dévoilé sa liste et il y a du très beau monde.

Sur la liste, on retrouve les mêmes. La seule nouveauté est l’adhésion de l’attaquant de West Ham et ancien international espoir tricolore Sébastien Haller (26 ans) et Jérémie Boga, l’attaquant de Sassuolo que l’on avait plus vu en sélection depuis juin 2017.