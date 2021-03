Elim CAN 2022 : Michael Dussuyer devant la presse cet après-midi de lundi

Dans le cadre de la 28e journée en Liga, le FC Barcelone affrontait la Réal Sociedad en déplacement. La rencontre s’est soldée sur un score fleuve de 6 buts à 1 pour les hommes de Ronald Koeman.

Pour cette rencontre, le FC Barcelone n’a eu aucun soucis avant de dompter son adversaire. Déjà dans les premières minutes, Griezmann ouvre le score (0-1). Ensuite Sergino Dest servi par Leo Messi dans la surface de réparation double mise sur une belle frappe enroulée.

L’international américain vient d’inscrire sur ce geste son premier but avec le FC Barcelone et ouvre ainsi son compteur. Mais ce n’est pas tout. L’arrière gauche revient quelques minutes plus tard et fait un doublé après un joli centre de Jordi Alba (0-3).

Jusqu’à ce niveau de jeu, Messi n’a pas encore marqué mais ceci ne tarderait pas à venir. Tout juste après Dest, La Pulga inscrit le quatrième but crucial. Dembélé dans la foulée en rejoute un cinquième (0-5).

Les locaux pour se donner une lueur d’espoir réduisent l’écart d’un seul but grâce à Ander Barrenetxea (1-5). Lionel Messi n’ayant pas encore dit son dernier mot enfonce le couteau dans les plaies en marquant un doublé qui constitue le sixième but. Score final, 6 buts à 1. Le FC Barcelone conserve cependant sa deuxième place au classement général toujours devant le Real Madrid et à quelques points des Colchoneros.