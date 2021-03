Elim CAN 2022 : le Bénin vers une équipe «format Chan» contre le Nigeria

Orphelin de plusieurs internationaux, l’équipe béninoise de football, les supporters ainsi que Michel Dussuyer, sont plongés dans l’émoi. Aura-t-il une porte de sortie ? La réponse à cette question ne serait qu’une surprise aux béninois, qui feront avec les locaux.

Alors que nous sommes qu’à une semaine de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2022, le Bénin se retrouve dans une posture très inconfortable qui taraude les dirigeants ainsi que les supporters férus.

En effet, si la Confédération Africaine de Football (CAF) a pensé dérouler les 5eme et 6ème journées dans cette trêve de Mars, la FIFA dans son rôle de première instance bouleverse les organisations en permettant à la Ligue de football professionnel (LFP) et aux clubs européens de bloquer les joueurs.

En faite, la première instance de football par une circulaire a autorisé aux clubs européens de retenir leurs joueurs si ces derniers doivent rester en quarantaine plus de 5 jours dès leur retour de la trêve avant de retrouver les terrains pour le championnat. Le hic, est que ces joueurs appartiennent aux clubs et non aux sélections nationales.

Face à une telle situation, le Bénin sera privé de plusieurs joueurs qui sont quand même très primordiales pour le groupe de Michel Dussuyer.

Ces joueurs béninois qui seront absents

Par cette décision de la FIFA, le Stade Brestois 29, Dijon FC (Ligue 1), Clermont Foot et le Chamois Niort (Ligue 2), ont pris une décision ferme de garder les internationaux béninois pendant la trêve. La LFP de son côté par le biais d’un communiqué a soutenu ladite décision.

N’ayant plus de choix, Michel Dussuyer se voit privé de : Steve Mounié, Saturnin Allagbé, David Djigla, Jodel Dossou, Cedric Hountondji, Matteo Ahlinvi, Youssouf Assogba. Et comme cela ne suffisait pas, Olivier Verdon pourrait aussi se voit manquer le rendez-vous à cause de Ludogorets qui refuse de le libérer. Quel casse-tête !

Une seule porte de sortie

Dans une telle situation, il n’y a qu’une seule solution et cela ne revient qu’à la CAF de trancher. Si les équipes doivent jouer avec leurs joueurs professionnels, la confédération doit purement et simplement décaler les dates de ces 5eme et 6ème. Dans le cas échéant les sélectionneurs feront avec les locaux.

L’entraîneur béninois qui par exemple devrait dévoiler sa liste le mardi 16 mars l’a repoussé à ce jeudi 18 mars. Et si aucune décision n’a été prise par la CAF pour régler cet impasse, la liste de Michel Dussuyer ne serait qu’un étonnement avec un format presque «Chan».

Pourra-t-il s’en sortir face à ce géant du Nigeria ? Tout compte fait, le football est un jeu réservé de surprises. Pour le moment, les béninois sont sereins et attendent la décision de CAF, ou, la liste de Michel Dussuyer à 16h30 pour voir à quoi ces deux dernières journées ressembleront. Wait and see !