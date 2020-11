Elim CAN 2022 : le Bénin gagne Lesotho dans l’agonie !

Eric Di Méco estime que Cristiano Ronaldo ferait le plus grand bien au sein du vestiaire du PSG afin d’apporter son expérience et sa rigueur.

«Sur le plan sportif, il est encore performant. Et c’est un exemple. On sait ce qui se passe à Paris concernant l’hygiène de vie de certains mecs. Avoir dans le vestiaire un mec avec une telle exigence, ça n’aurait pas de prix. Rappelez-vous quand Zlatan était là. On n’entendait jamais parler de lui en-dehors du football. Il ne défrayait jamais la chronique et faisait attention à son hygiène de vie. Ça marchait droit autour de lui. Le petit Verratti filait droit quand il y avait Zlatan. Un mec comme ça dans le vestiaire montre l’exemple», lance l’ancien défenseur de l’OM dans des propos accordés à RMC.