Elim CAN 2022 : la conférence de presse de Michel Dussuyer est repoussée

D’après nos sources, la conférence de presse que devrait animer l’entraîneur des Écureuils du Bénin aujourd’hui mardi pour dévoiler la liste des joueurs est repoussée au jeudi prochain.

Initialement prévue pour ce mardi 16 mars 2021 à 16h30 au Ministère des Sports à Cotonou, la conférence de presse n’aura finalement pas lieu aux dernières nouvelles. Michel Dussuyer ne sera donc plus face à la presse ce jour.

À en croire nos sources, ladite conférence de presse est reprogrammé le jeudi prochain, soit 48h après, dans les locaux du ministère des Sports à partir de 16h30. Cependant, les supporters béninois vont devoir encore se renouer de patience, attendre le jeudi prochain pour connaître les joueurs convoqués.

À noter que, le Bénin affronte le géant Nigéria ce samedi 27 Mars 2021 au stade de Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte de la 5e journée. Pour la 6e journée, il fera le déplacement trois jour plus tard à Sierra Leone pour enfin boucler cette phase éliminatoire.

Nos vaillants écureuils comptent au classement du groupe L 7 points au compteur et occupe le rang de 2ème derrière le Nigeria (8pts, 1er) et devant la Sierra Leone (3pts, 3eme) et Lesotho (2pts, 4ème).