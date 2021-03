Elim CAN 2022 : la conférence de presse de Michel Dussuyer annulée

Qualifié pour les quarts de finale de Champions League, Thomas Tuchel n’écarte pas une possibilité de jouer contre le PSG son ancien club.

Ce mercredi soir en champions League pour les huitièmes de finale, Chelsea a battu les Colchoneros de l’Atletico de Madrid et file en quart de finale. Content de cette qualification, Thomas Tuchel s’apprête déjà à affronter le Paris Saint Germain si après tirage cela arrive.

«Retrouver le PSG en quart ? Je ne suis pas sûr (rires) ! Ils sont très forts, je les connais bien mais on doit attendre. On doit attendre, c’est toujours un moment avec du suspense et on ne peut pas changer (…) Nous sommes une équipe toujours capable de trouver une solution offensive et de combattre, nous sommes prêts à souffrir».

«C’est notre victoire sans but encaissé, c’est superbe. On peut seulement observer le potentiel des joueurs et du clubs. Les joueurs sont habitués à jouer à un très haut niveau, dans une compétition comme la Premier League, très forte. Je sens que je suis en phase avec cette équipe, c’était exceptionnel. On donne notre avis, on veut aider les joueurs mais c’est leur potentiel sur le terrain», a déclaré le technicien allemand aux micros de RMC Sport.