Élim CAN 2021 : Ghana se régale, Cameroun étrille, mais la Côte d’Ivoire gagne petitement !

Pour le compte de ce jeudi, les Black Stars du Ghana ont battu le Soudan (2-0) avec un André Ayew en forme. Le Cameroun en profite d’un Aboubakar pour atomiser la Mozambique (4-1). Mais la Côte d’Ivoire a gagné sur le fil contre le Madagascar (2-1).

André Ayew donne trois points au Ghana !

Troisième journée des éliminatoires CAN 2021. Le Ghana recevait le Soudan. Et en grande forme avec Swansea (D2 anglaise), André Ayew a marqué les deux buts de son équipe. Il a ouvert le score d’un joli coup franc et il a doublé la mise à la suite d’une action personnelle et d’un tir placé des 18 mètres. Boye (Metz), Djiku (Strasbourg) ou encore Lomotey (Amiens) étaient titulaires chez les Black Stars. Le Ghana enregistre ainsi sa troisième victoire dans cette course avec zéro but encaissé. Fantastique !

Cameroun se relance grâce à Aboubakar !

Le Cameroun à son tour s’est bien rattrapé au classement. Face à la Mozambique sur sa pelouse, les Lions indomptables ont dompté leur adversaire et leur font avaler quatre buts. Le premier et le deuxième ont été marqués par Aboubakar. Le troisième apparait à la 57e minute, signé Zambo-Anguissa. Mais la Mozambique reduit le score (74e). Les locaux ont enfoncé le clou à la 81e minute par N’jie. Cameroun est désormais 1er dans le groupe F avec 7 points.

La Côte d’Ivoire sauve sa tête dans le groupe K !

Les Éléphants de la Côte d’Ivoire ont fait de leur mieux ! Logé dans le groupe K, ils ont besoin de cette victoire pour s’offrir un ouf de soulagement. Face à une formation malgache, la première période a été infructueuse. Mais après la pause, Gervinho ouvre le score (48e). Haller le suit et signe le second but à la 55e minute. Pour dire son dernier mot, le Madagascar a réduit le score grâce à Voavy (59e). Les Éléphant occupent la deuxième place dans le groupe K suite à ce résultat avec 6 unités.