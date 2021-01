Élections au Barça : voici les trois candidats maintenus !

Qui succédera à Josep Maria Bartomeu ? Le 24 janvier 2021 on le saura après les élections. Mais entendant, il s’avère important d’avoir une idée sur les candidats officiellement maintenus pour la course et ils ne sont que trois, au lieu de quatre.

Au départ, ils étaient neuf à s’afficher sur la liste pour la course à la présidence. Mais la toute première loi a mis hors compétition cinq pré-candidats parce qu’ils n’ont pas atteint le nombre de signatures suffisant pour pouvoir poursuivre la course.

Ainsi, il restait quatre dont : Emili Rousaud, Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa. Mais le premier a fini par jetter l’éponge. Emili Rousaud, ancien membre de l’équipe de Josep Maria Bartomeu, a finalement renoncé à sa candidature, comme l’expliquent en choeur plusieurs médias espagnols ce jeudi.

Lui qui avait annoncé sa volonté de ramener Neymar au Barça ainsi qu’un deuxième crack, et se targuait d’avoir déjà des accords avec les joueurs concernés. Cependant, le FC Barcelone ne compte que trois candidats sur la liste pour le poste de président : Joan Laporta, Víctor Font et Toni Freixa.

Qui sera donc le successeur de Bartomeu parmi les trois ?