Election présidentielle de 2023 : «Je soutiens le retour du pouvoir au Sud», El-Rufai

Le gouverneur de l’État de Kaduna, Nasir El-Rufai, a exhorté la direction du Congrès de tous les progressistes à honorer «l’accord informel» visant à garantir que le pouvoir passe à la région sud du Nigéria en 2023.

Les dirigeants du sud du pays ont demandé de plus en plus que le pouvoir soit réparti dans la région après le régime du président, le général de division Muhammadu Buhari (ret).

Le gouverneur Dave Umahi de l’État d’Ebonyi avait récemment quitté le Parti démocratique populaire pour rejoindre l’APC, affirmant que le parti au pouvoir protégera les intérêts du peuple du Sud-Est lors de l’élection présidentielle de 2023.

Le ministre des Travaux publics et du Logement, Babatunde Fashola, avait également demandé à l’APC d’honorer son accord de zonage, un accord que le gouverneur de l’État de Kaduna a corroboré lundi soir.

El-Rufai a déclaré: «Je pense qu’il est important d’apporter cette clarification. Personnellement, je suis contre le zonage parce que je crois qu’aucun pays n’a fait de progrès dans le choix des dirigeants en fonction de leur origine, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. Je suis contre et je ne le pratique pas. Je travaille avec des gens de toutes les régions du pays. Je me fiche de leur religion ou de leur appartenance ethnique; Je veux juste faire avancer les choses avec les personnes les plus compétentes, capables et engagées. C’est une position personnelle.

«Cependant, je pense qu’en tant que parti, après huit ans de présidence Buhari, nous devrions honorer l’accord informel visant à garantir que le pouvoir aille au Sud, que ce soit au Sud-Ouest ou au Sud-Est, c’est une autre question.

«Nous avons convenu, nous avons un gentleman’s agreement que le pouvoir ira au Sud et je le soutiens. Dans la mesure où je ne pense pas que nous devrions sélectionner les dirigeants de cette façon, mais au Nigéria actuel, c’est une mesure provisoire à poursuivre. Cela dit, notre parti n’a pris aucune décision à ma connaissance.»

L’ancien président Goodluck Jonathan et l’ancien gouverneur de l’État de Bayelsa de la partie sud-sud du pays ont remis le pouvoir au président sortant Buhari de l’État de Katsina en 2015 après que le premier ait perdu contre le second lors du scrutin.