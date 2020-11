Élection américaine : le candidat mort, Andahl, remporte un siège législatif

Un candidat décédé d’un coronavirus en octobre, David Andahl, a remporté un siège législatif dans le Dakota du Nord.

Le New York Times et le Washington Post ont rapporté qu’Andahl et Dave Nehring avaient été élus pour représenter le huitième district de l’État du Dakota du Nord. Les résultats officiels ont montré qu’Andahl a remporté 36% des suffrages exprimés tandis que Nehring a remporté 41%.

Andahl, 55 ans, qui tenait un ticket républicain, était éleveur de bétail et promoteur foncier. Il est décédé quatre jours après avoir été hospitalisé pour COVID-19, a rassemblé The PUNCH.

«Parce que le vote par correspondance a commencé dans l’État le 18 septembre, le nom de M. Andahl n’a pas pu être retiré du bulletin de vote après sa mort», a déclaré le secrétaire d’État du Dakota du Nord, Alvin Jaeger, au New York Times.

Le Washington Post a déclaré que les autorités électorales du Dakota du Nord n’avaient au départ aucun précédent sur la manière de traiter la mort d’un candidat si proche d’une élection.

Mais le procureur général du Dakota du Nord, Wayne Stenehjem, a précisé que si Andahl était élu au poste, le bureau serait considéré comme vacant. «Notre cour suit la majorité des États qui utilisent la règle« américaine», selon laquelle les votes exprimés pour le candidat décédé doivent être comptés.

«Si un candidat décédé obtient la majorité des voix, le candidat est élu. Cependant, si le candidat retenu est décédé, le candidat n’est plus qualifié et un poste sera vacant. La loi de l’État prévoit le processus pour combler les vacances d’un bureau législatif», a-t-il déclaré dans un message sur le site Web du procureur général du Dakota du Nord.

Une copie de son analyse détaillée obtenue par notre correspondant indiquait en partie: «Je crois comprendre qu’un candidat est décédé le vingt-neuvième jour avant l’élection. Le candidat décédé avait déjà remporté l’investiture principale de son parti en juin et avait respecté la date limite de dépôt pour que son nom soit inscrit sur le bulletin de vote. Le vote anticipé pour les électeurs militaires et étrangers a commencé quarante-six jours avant l’élection et le vote anticipé pour les autres électeurs qualifiés a commencé quarante jours avant l’élection.

«Ainsi, j’estime que, conformément à la loi des États et à la règle« américaine», les votes exprimés pour une candidat décédé doit être compté. Dans le cas où le candidat décédé reçoit le majorité des voix, le candidat est élu. Cependant, si le candidat retenu a décédé, le candidat n’est plus qualifié et un poste vacant existerait.

«La Constitution de l’État du Dakota du Nord prévoit que« [l] a assemblée législative peut prévoir par la loi une procédure pour pourvoir les vacances survenant dans l’une ou l’autre des chambres de l’Assemblée législative

Assemblée

Le code juridique du Dakota du Nord stipulait que «s’il y a un siège vacant à la législature de l’État, le comité de district du parti politique de la personne décédée devrait tenir une réunion dans les 21 jours suivant la vacance et nommer quelqu’un pour le combler».