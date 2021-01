Elche – Barça : voici les compos officielles !

Zizou ne passera pas toute sa carrière d’entraîneur au Real Madrid, et quelqu’un veut qu’il quitte son club actuel pour une équipe avec beaucoup de joueurs de haut niveau.

Il y a des projets futurs qui incluent Zinedine Zidane. Les gens ne comptent pas sur lui pour gérer le Real Madrid pour toujours, et il est recherché ailleurs. On lui fait confiance pour garder les bons moments de cette autre équipe et aura beaucoup de talent sous lui, comme il l’a fait à la Maison Blanche.

Celui qui l’a suggéré est quelqu’un qui le connaît de très près et qui a partagé de nombreuses années avec lui lorsqu’ils étaient joueurs. Il a dit qu’il était sûr que ce sujet sortira dans le futur et que personne ne sera surpris quand cela arrivera. Il a ajouté que quitter le Real Madrid et les rejoindre serait comme fermer un cercle.

C’est Didier Deschamps , qui prétend Zinedine Zidane pour gérer la France équipe nationale. Deschamps a remporté la Coupe du monde en tant que joueur en 1998 et en tant qu’entraîneur en 2018, et espère que Zizou prendra sa place après la Coupe du monde du Qatar en 2022.

L’actuel sélectionneur de la France a fait remarquer à BFMTV qu’il avait plus de chances que les autres joueurs de cette équipe, comme Thierry Henry.

Après tout, Zidane sait bien gérer les talents. En France après 2022, il aurait des joueurs qui sont actuellement de jeunes stars comme Kylian Mbappe, Ousmane Dembele et Eduardo Camavinga, avec des joueurs expérimentés comme Raphael Varane, Antoine Griezmann et Paul Pogba.