Eintracht Francfort : les impressions de Jovic après sa signature

Luka Jovic a rejoint le Eintracht Francfort ce jeudi en prêt jusqu’à la fin de la saison. Une opération satisfaisante selon l’ancien madrilène.

Quitté le club allemand pour rejoindre le Réal Madrid en été 2019, Luka Jovic n’a pas connu de succès comme prévu. Ainsi, cet hiver, il a préféré fait un came back à la case de départ afin de se relancer. Devant les médias allemands, il s’est exprimé sur son retour à Eintracht Francfort.

«J’ai l’impression que tout le monde est content que je sois de retour. J’ai définitivement continué à progresser par le jeu. Bien sûr, il faut tenir compte du fait que je n’ai pas joué régulièrement depuis un an et demi et qu’il me faudra certainement du temps avant de reprendre le rythme. J’ai pu m’entraîner avec les meilleurs joueurs du monde au Real et je suis convaincu que tout ira bien. Ma motivation est aussi élevée que lors de mon tout premier jour ici. En même temps, j’essaye de laisser le passé de côté et de repartir de zéro ici pour aider l’équipe à atteindre nos objectif», a-t-il déclaré.